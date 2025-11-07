Премьер Грузии считает Китай единственной мирной сверхдержавой

Ираклий Кобахидзе отметил желание грузинской стороны развивать сотрудничество с КНР

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 7 ноября. /ТАСС/. Китай является единственной мирной сверхдержавой. Такое мнение выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью турецкому телеканалу TRT World.

"О Китае я должен сказать, что сейчас это единственная мирная сверхдержава в мире политики. Поэтому у нас общие ценности, мы разделяем общие ценности. Поэтому для нас особенно ценно углублять сотрудничество с Китаем", - заявил Кобахидзе.

Как отметил премьер, Грузия старается расширять сотрудничество с государствами во всем мире. Страна подписала с КНР соглашения о свободной торговле и безвизовом режиме. По словам Кобахидзе, это помогает Тбилиси укреплять функцию связи с другими государствами, национальную экономику и политические позиции.