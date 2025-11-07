Кобахидзе: революция в Грузии не в интересах ЕС

Есть отдельные лица, которые хотят этого в республике, отметил премьер-министр страны

ТБИЛИСИ, 7 ноября. /ТАСС/. Свержение правительства Грузии не входит в интересы Евросоюза, однако есть отдельные лица, которые влияют на европейскую бюрократию и хотят этого в республике. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью турецкому телеканалу TRT World.

"Я не думаю, что в интересах Евросоюза свержение правительства Грузии, однако существует влияние, которое налицо. Например, до попытки переворота в Грузии 4 октября, когда оппозиция пыталась силой ворваться в президентский дворец, официальный представитель Еврокомиссии поддержала эту акцию под названием "мирный переворот", - сказал Кобахидзе. "Мы не думаем, что объективным интересом Евросоюза является поддержка революции в Грузии, однако существуют определенные силы, которые, к сожалению, негативно влияют на европейскую бюрократию во время принятия решений".

В Грузии 4 октября прошли муниципальные выборы. В Тбилиси в день проведения выборов прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие свержение власти в этот день, со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ с применением водометов и слезоточивого газа. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия, среди которых известный оперный певец Паата Бурчуладзе, экс-генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Позже были задержаны еще десятки человек за участие в штурме президентского дворца.