Статья

От степей Казахстана к стенам Сталинграда: казахи в борьбе с нацистами

Редакция сайта ТАСС

© Эммануил Евзерихин/ ТАСС

В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, среди множества исторических документов, хранится для потомков небольшая страница в клеточку, вырванная из школьной тетради и заполненная от руки. Датированный ноябрем 1942 года, появившийся на свет в самом эпицентре Сталинградской битвы наградной лист к медали "За отвагу" рассказывает о великом и страшном просто: "При наступлении немцев на поселок Рынок 17.11.42 г. товарищ Абельдинов огнем своего миномета прижал пехоту к земле, отсекая ее от танков. Причем было уничтожено до 20-ти человек. Затем из винтовки с близкого расстояния уничтожил еще 3 гитлеровца".

Поселок Рынок, северная окраина Сталинграда, наряду с Мамаевым курганом стал одним из мест наиболее ожесточенных боев. Здесь в августе 1942 года гитлеровские войска прорвались к Волге, но были отброшены нашей контратакой, и на пять долгих месяцев стертый с лица земли поселок превратился в зону непрерывного огня. Именно 17 ноября 1942 года враг начал здесь последнее наступление к Волге. Среди тех, кто не пустил его на берега великой русской реки, был и казах Сеид Абельдинов, 25-летний младший сержант, наводчик минометного батальона 124-й отдельной стрелковой бригады.

Эту бригаду экстренно сформировали летом 1942 года, в один из самых тяжелых периодов, когда враг прорвался максимально вглубь СССР. Формировали соединение в Башкирии и Рязани из многих национальностей Советского Союза. Треть бойцов 124-й бригады составили призывники из Казахстана, тогда КазССР — Казахской Советской Социалистической Республики.

Казахский тыл Сталинграда

Как и все союзные республики, Казахстан участвовал в общей борьбе с первых дней Великой Отечественной войны. В сражениях 1941–1945 годов были задействованы почти 1,5 млн бойцов всех национальностей, призванных с территории КазССР.

Читайте также

Вопросы к видимости, датировке и численности: как начиналась Сталинградская битва

Весомый вклад в общую Победу внесла промышленность Казахстана, его города и села приняли массы беженцев и сотни эвакуированных предприятий. В республике за годы войны были сформированы 16 дивизий и 7 стрелковых бригад, десятки отдельных полков и батальонов. Компартия в ту эпоху являлась главной организационно-политической силой по всему Советскому Союзу — две трети коммунистов и 70% комсомольцев Казахстана тогда ушли на фронт.

Бойцы из Казахской ССР принимали участие во всех боях Великой Отечественной — от обороны Брестской крепости до штурма Берлина. Но именно в ходе Сталинградской битвы война подошла максимально близко к Казахстану — и не просто подошла, а опалила огнем землю республики.

Осенью 1942 года враг активно бомбил железнодорожные линии на западе КазССР — в разгар борьбы за Сталинград на них опиралось снабжение частей, дравшихся в черте города. Так, станцию Шонгай (ныне село Шонай Западно-Казахстанской области), расположенную в 60 км от берегов Волги, гитлеровская авиация в сентябре и октябре 1942 года бомбила 24 раза. Наши бойцы ПВО сбили над этим казахским селением шесть нацистских самолетов. Примечательно, что в самом начале XX века именно в Шонгае родился Шакир Жексенбаев, первый казах, который стал генералом в ходе Великой Отечественной войны, — автор рецептур начинки для зажигательных фугасов, авиабомб и ампул, применявшихся на всех фронтах, в том числе в ходе Сталинградской битвы.

Советский истребитель-бомбардировщик Су-7Б, Чимкент © Геннадий Попов/ ТАСС

В разгар боев на правом берегу Волги две самые западные области КазССР были объявлены на военном положении и по факту стали ближним тылом для наших сражающихся войск. 16 октября 1942 года решением Военного совета Сталинградского фронта город Уральск включили во фронтовую зону. На случай глубокого прорыва врага за Волгу в трех западных областях КазССР, включая Актюбинскую, расположенную в 700 км от линии фронта, строили шесть оборонительных рубежей.

"Сталинград — это ключ к Востоку…"

За неделю до начала решающего наступления врага на советские плацдармы посреди развалин Сталинграда — 9 октября 1942 года — Президиум Верховного Совета, Совнарком и ЦК Компартии Казахстана обнародовали особый документ: "Обращение к фронтовикам-казахстанцам — участникам великой битвы на Волге".

Этот документ, подобно знаменитому в те дни сталинскому приказу №227, не скрывал тяжелого положения и нес слова, обращавшиеся к сердцам бойцов.

Казах-воин! Знай, что отступать дальше некуда, непосредственно за линией фронта лежат районы, потеря которых поставит в особенно тяжелое положение Советское государство. Через горы трупов своих солдат и офицеров враги рвутся в Сталинград. Они угрожают перерезать волжский путь, выйти к Каспийскому морю. Враг хочет схватить за горло нашу страну, сделать из нее колонию… Сталинград — это ключ к Востоку

Обращение подчеркивало значение общей борьбы всех народов СССР: "Воин-казах под Сталинградом, равно как воин-русский, украинец, белорус, узбек, таджик, туркмен, азербайджанец, грузин — обороняет свой очаг, свою семью, свою родную советскую землю. Он не допустит, чтобы его мать, его отец, его жена, его дети стали рабами немецких баронов… Плох тот казах, кто всей силой души и крови не любит Родины своей. Плох тот казах, кто пятится перед фашистскими танками, рвущимися к Сталинграду. Плох тот казах, кто не жаждет пролить немецкой, фашистской крови на донских полях под Сталинградом".

В те дни на полях под Сталинградом проливали свою и вражескую кровь пять стрелковых и две кавалерийские дивизии, стрелковая бригада и минометный полк, сформированные в Казахской ССР. Одной из первых приняла участие в самом начале Сталинградской битвы 29-я стрелковая дивизия, сформированная из военнообязанных северных областей КазССР в городе Акмолинск (сегодня это Астана, столица Республики Казахстан).

Памятник Неизвестному солдату, Темиртау © Валерий Петухов/ ТАСС

Боевое крещение дивизия приняла 21 июля 1942 года у станицы Цимлянская (ныне город Цимлянск Ростовской области). Затем последовали месяцы жесточайших боев в полуокружении — дивизия входила в оперативную группу генерала Василия Чуйкова, главного полководца Сталинградской битвы. В ходе нашего контрнаступления 29-я дивизия тоже проявила себя — именно ее бойцы утром 31 января 1943 года, после упорных уличных боев, одними из первых достигли центрального универмага Сталинграда, в подвале которого находился штаб фельдмаршала Фридриха Паулюса, командующего окруженной группировкой немецких войск.

"В период наступательных операций и очищения от гитлеровцев Сталинграда товарищ Киреев проявил себя как отважный и опытный командир. При прорыве обороны противника у Песчанки продвижению нашей пехоты мешала минометная батарея противника. Товарищ Киреев уничтожил минометную батарею, дал возможность ринуться в атаку пехоте. В Сталинграде уничтожил два станковых пулемета с прислугой…" — гласит сохранившийся в Центральном архиве Министерства обороны России наградной лист Карима Киреева, одного из офицеров 29-й дивизии.

Младший лейтенант Киреев, командир взвода полковых пушек, до войны был человеком абсолютно мирной профессии — работал председателем районного потребительского кооператива в Еркеншиликском районе Акмолинской области. В боях под Сталинградом он стал отличным артиллеристом. В августе 1943 года погиб в бою под Харьковом, освобождая от нацистов земли Украины.

"Сталинград — это ворота к Казахстану"

Столицей Казахстана в советскую эпоху был город Алма-Ата. Именно там в начале войны формировалась знаменитая дивизия генерала Ивана Панфилова, героически защищавшая Москву в боях на волоколамском направлении страшной осенью 1941 года. Немало алма-атинских призывников отличились и позднее, в том числе в сражении за Сталинград. Среди них был и 18-летний Кемель Токаев.

Отец будущего президента Казахстана сражался на Сталинградском и Донском фронтах сначала в составе 226-й стрелковой дивизии, а после ранения в роте автоматчиков 7-го тяжелого танкового полка. По итогам битвы на Волге в 1943 году сержант Токаев был награжден медалью "За оборону Сталинграда".

Монумент Славы, Алма-Ата © Евгений Шлей/ ТАСС

Упомянутый 7-й танковый полк активно участвовал в советском контрнаступлении, в прорыве от берегов Волги к берегам Дона. И в его рядах сражалось немало земляков сержанта Токаева. Читаем один из рапортов полкового штаба: "Радиотелеграфист 3-й танковой роты старший сержант Аульбеков Джемолбек 25 ноября 1942 года в бою у Спартановки отлично обеспечил радиосвязью танк и огнем из пулемета уничтожил пятнадцать фашистских автоматчиков".

Спартановка — поселок на северной окраине Сталинграда, почти полгода там гремели непрерывные бои. Джемолбек Аульбеков, 26-летний уроженец Пахта-Аральского района, самого южного в Казахстане, по итогам тех боев был награжден медалью "За отвагу".

От начала и до победного завершения в сражении на Волге участвовала 38-я стрелковая дивизия, сформированная в начале 1942 года в Алма-Ате. Летом того страшного года дивизия отражала наступление немецких танков у Абганерово на западных подступах к Сталинграду. Затем много месяцев дралась за крохотный хутор Елхи на южной окраине города — 13 крестьянских хат, стертых артиллерийским огнем в пыль. "Кругом открытая, изрезанная неглубокими оврагами местность, ни деревьев, ни кустов. Огневые позиции выкапывали на некошеном пшеничном поле…" — вспоминал позднее те бои Наиль Абубакиров, один из офицеров алма-атинской 38-й дивизии.

Абдибай Курмантаев, младший лейтенант одного из полков 38-й дивизии, в октябре 1942 года из окопов под Сталинградом отправил письмо друзьям детства в колхоз имени Ворошилова Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

Извините, что так долго задержался с ответом. Вы спрашиваете, как мы воюем. Скажу одно: чести казахстанцев не посрамим, бьем врагов так, как били их под Москвой наши братья-панфиловцы… Сталинград — это ворота к Казахстану. Умрем, но врагу город не отдадим

Слова 22-летнего лейтенанта Курмантаева не были просто пафосом — спустя несколько дней, в ноябре 1942 года, уроженец казахстанского юга погиб в бою на берегу Волги.

"С минами в руках бросился под танк…"

В тех боях смертью героев пали многие сыны Казахстана.

Читайте также

Советская авиация над Сталинградом: как люфтваффе утратило господство в воздухе

26 ноября 1942 года в степях юго-западнее Сталинграда, отражая атаку немецких танков, погиб минометчик Карсыбай Спатаев. 24-летний колхозник из села Турткуль Южно-Казахстанской области воевал в рядах 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Архивный документ из штаба корпуса так описывает его подвиг скупым и безыскусным языком армейского донесения: "…работая за наводчика миномета, прямой наводкой уничтожил до взвода пехоты противника. Под селением Шарнутовский 26.11.42 г. на батарею шли с 3-х сторон 36 танков с пехотой и автоматчиками. Товарищ Спатаев метко наводил миномет и своим огнем отсекал от танков пехоту противника, когда немецкий танк приблизился к его миномету, т. Спатаев, чтобы преградить путь танку, с минами в руках бросился под танк".

За свой подвиг Карсыбай Спатаев был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Уже после войны его место рождения переименовали в честь героя — и ныне на карте Казахстана в Туркестанской области можно отыскать маленькое село Спатаево.

Тяжелейшие сражения Сталинградской битвы шли на земле, в голых степях и на разрушенных городских улицах. Шли на берегах и водах Волги, гремели в небе над огромным пространством по обе стороны от великой русской реки — от Дона до Урала. Сыны Казахстана геройски дрались с врагом и в небе.

В разгар нашего контрнаступления, 19 декабря 1942 года совершил свой бессмертный подвиг Нуркен Абдиров, уроженец Семипалатинской области. Младший сержант Абдиров, 23-летний пилот штурмовика Ил-2, в тот день вылетел к хутору Коньков (сегодня это граница Ростовской и Волгоградской областей) на бомбардировку вражеских танковых колонн, рвавшихся на восток в попытке деблокировать окруженных под Сталинградом немцев.

Памятник Нуркену Абдирову, Караганда © Виктор Будан/ ТАСС

Советские самолеты встретили крупные силы вражеской ПВО. "Над целью товарищ Абдиров проявил исключительную храбрость. Невзирая на сплошной зенитный огонь, он метко наносил удар за ударом. Но от прямого попадания в мотор самолет загорелся…" — докладывал о том бое штаб 93-го Гвардейского штурмового авиаполка.

Еще несколько раз Нуркен Абдиров бросал свой горящий самолет в пике, обстреливая колонны вражеской техники. Затем, приказав стрелку-радисту прыгать с парашютом, направил пылающий штурмовик на скопление немецких бензовозов. "Последовал примеру капитана [Николая] Гастелло и погиб смертью героя", — гласит последняя строка наградного листа, представления к званию Героя Советского Союза, хранящегося все в том же Центральном архиве Министерства обороны России.

Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны, но память о тех героических сражениях, в которых наряду со всеми народами Советского Союза участвовали казахстанцы, бережно хранится в наших сердцах. Память о Сталинграде жива до сих пор, ведь в тех сражениях с необычайной силой проявились благородные качества советских воинов — преданность Родине, мужество и самоотверженность. Герои той Великой войны жили для нас, они живы для нас!