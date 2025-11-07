Вучич обсудил с послом России вопросы энергетики и региональные вызовы

Президент Сербии подчеркнул, что Белград стремится к сбалансированному подходу между выполнением международных обязательств и защитой национальных интересов

БЕЛГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич принял в пятницу посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко. В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, энергетическая стабильность балканской республики и региональные вызовы.

"С послом России Боцан-Харченко мы обсудили вопросы двусторонних отношений, энергетической стабильности и региональных вызовов. Особое внимание уделили снабжению газом и условиям, обеспечивающим безопасность, предсказуемость цен и дальнейшую диверсификацию источников", - отметил Вучич в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент подчеркнул, что Белград стремится к сбалансированному подходу между выполнением международных обязательств и защитой национальных интересов. "Что касается компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии" - прим. ТАСС) и всех соответствующих мер и ограничений, наша цель остается прежней - полностью соблюдать международные обязательства и одновременно защищать энергетическую безопасность, рабочие места и инвестиции в Сербии", - указал он.

По словам Вучича, Белград намерен продолжать диалог с партнерами, опираясь на прагматичный подход. "Сербия продолжит диалог решительно и прагматично, защищая интересы своих граждан. Убежден, что разговор остается наилучшим путем для преодоления вызовов и обеспечения надежного энергетического будущего нашей страны", - заключил президент.

О ситуации с NIS

Компания "Нефтяная индустрия Сербии" продолжает переговоры со своими акционерами, включая правительство страны, о путях выхода из сложной ситуации, возникшей после вступления в силу американских санкций. Как отмечается в опубликованном отчете, "группа продолжает активно сотрудничать со своими акционерами, включая правительство Республики Сербия, с целью поиска оптимальных решений для выхода из сложившейся ситуации и обеспечения долгосрочной устойчивости своей деятельности".

Несмотря на объявленные рестрикции, в NIS подчеркнули, что обеспечивается бесперебойное снабжение сербского рынка топливом. Однако санкции и снижение мировых цен на нефть отразились на финансовых показателях компании: показатель EBITDA за девять месяцев 2025 года составил 21,1 млрд динаров (около $208 млн), что на 39% ниже уровня прошлого года. По итогам периода зафиксирован убыток в размере 0,3 млрд динаров (около $3 млн), но в третьем квартале компания уже получила чистую прибыль в 3,3 млрд динаров ($33 млн), что на 22% больше, чем годом ранее.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вучич тогда подчеркнул, что не возлагает ответственность на Россию и рассчитывает на совместное решение вопроса. Впоследствии он сообщил, что после введения американских мер NIS фактически оказалась под рестрикциями и со стороны Европейского союза.