Европарламент открыл офис в Кишиневе

Представительство будет работать с обществом для поддержки европейского курса президента республики Майи Санду

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Европарламент открыл в столице Молдавии представительство, которое будет работать с обществом для поддержки европейского курса президента республики Майи Санду. Об этом заявила председатель Европарламент Роберта Метсола на совместной с Санду пресс-конференции в Кишиневе.

"Что может быть лучше, чтобы подтвердить европейский путь Молдавии, чем открытие нового офиса Европарламента в Кишиневе", - заявила Метсола, пообещав "вести диалог" с местными политическими и неправительственными организациями. Она назвала примером "европейского выбора Молдавии" сентябрьские парламентские выборы, которые были отмечены массовыми нарушениями прав оппозиционно настроенных групп населения.

Глава ЕП сообщила, что выступила в пятницу в парламенте Молдавии в присутствии "всех партий, включая оппозиционные". По ее словам, Европарламент на всех уровнях намерен работать с не только с отдельными партиями и комитетами, но и всем законодательным органом республики. Метсола не ответила на вопрос, когда начнутся переговоры о приеме Кишинева в ЕС, заявив лишь, что этот процесс "основан на индивидуальных заслугах каждой страны".

На практике Молдавия вместе с Украиной включена в группу, члены которой вправе вместе проходить все основные этапы процесса интеграции в ЕС. В результате начало переговоров о приеме обоих государств блокированы из-за вето Венгрии, которая требует улучшения положения венгерского меньшинства на Западной Украине.