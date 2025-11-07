Украина разработала механизм разрешений на экспорт произведенного оружия

Первые контракты ожидаются не ранее второй половины 2026 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Украина разработала механизм выдачи разрешений на экспорт произведенного в стране вооружения, которое государство не сможет приобрести для нужд собственной армии, однако первые контракты ожидаются не ранее второй половины следующего года. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Как пояснил Умеров, слова которого приводит украинский "24-й канал", украинская оборонная промышленность может производить продукцию на $60 млрд, однако государство не может обеспечить ее заказами на такую сумму. В связи с этим вводится система контролируемого экспорта, которая, по ожиданиям властей страны, позволит загрузить заводы и принесет дополнительный доход бюджету. По его словам, в первую очередь на экспорт пойдут украинские беспилотные системы.

Для получения разрешения компании должны будут подавать заявки в Госслужбу экспортного контроля, которая совместно со спецкомиссией при СНБО определит, является ли эта продукция "лишней". В случае возникновения спроса со стороны армии разрешение может быть приостановлено или отозвано. СНБО установит список "дружественных" стран, в которые разрешено продавать свое вооружение. В Берлине и Копенгагене откроют первые представительские офисы украинской оборонной промышленности.

Вопрос разрешения экспорта украинской военной продукции обсуждается в стране давно. Как отмечали эксперты местной газеты "Экономическая правда", оборонная промышленность - единственная отрасль, которая сейчас развивается на Украине, однако Минобороны страны не может полностью выкупить ее продукцию. В связи с этим Киев неоднократно просил своих западных партнеров размещать оборонные заказы для нужд ВСУ на украинских предприятиях.

Партнеры Киева после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют ей пакеты помощи. Однако, как отмечают аналитики, эти средства в значительной части остаются в самих странах-донорах, так как идут на финансирование их военных программ помощи Украине или закупки оружия и боеприпасов для ВСУ у американских и европейских производителей.

Также на Украине рассчитывают, что экспорт произведенного в стране вооружения позволит получить дополнительные доходы для дефицитного бюджета страны. В Киеве признают, что самостоятельно могут с трудом покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. Однако партнеры, в том числе МВФ, настаивают, чтобы власти страны активнее искали новые источники самофинансирования.