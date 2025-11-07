НАТО проводит учения по контролю гражданского морского трафика

Страны альянса тренируются направлять и поддерживать торговые суда в условиях кризисов

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. НАТО проводит командно-штабные учения по контролю гражданского морского трафика, "взаимодействию" с коммерческими судами", включая действия по "содействию навигации" и отработку алгоритмов при "угрозах критической подводной инфраструктуры". Об этом сообщило морское командование НАТО в британском Нортвуде.

"НАТО проводит с 3 по 14 ноября учения Dynamic Master по взаимодействию с гражданскими перевозчиками. 16 государств НАТО тренируются направлять и поддерживать торговые суда в условиях кризисов, укрепляя военно-гражданское взаимодействие", - сообщило командование.

В рамках учений группы офицеров НАТО направлены в порты Майорки (Испания), Пирея (Греция), Тулона (Франция), Портсмута (Великобритания) для "проведения брифингов и взаимодействия с коммерческими судами".

Сценарий учений включает отработку алгоритмов по обеспечению "безопасности навигации", совместимости морских сил стран НАТО в условиях кризисов, включая "проблемы с морским трафиком, кибератаки или угрозы критической подводной инфраструктуре".

Обычно в создании угроз для подводной инфраструктуры штаб-квартира НАТО, входящие в блок страны, а также институты Евросоюза обвиняют танкеры, перевозящие российскую нефть, невзирая на вводимые западными странами "потолки цен" и иные запреты. Эти суда, которые ходят под флагами нейтральных государств, в Брюсселе называют "теневым флотом" и пытаются бороться с этим явлением, поскольку оно сводит на нет политику санкционной блокады России в нефтяной сфере.