Британия сняла санкции с временного президента Сирии

Из санкционного списка также исключили министра внутренних дел Анаса Хаттаба

Редакция сайта ТАСС

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Великобритания сняла санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Об этом говорится в уведомлении, распространенном Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).

Как отмечается в документе, указанные лица "удалены из консолидированного [санкционного] списка и более не подвержены замораживанию активов".

В конце октября Великобритания исключила группировку "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) из списка террористических организаций для углубления сотрудничества с новым руководством Сирии. Лондон начал активно снимать санкции с Дамаска в марте. В частности, были отменены ограничения против некоторых банков, включая центральный, и нефтяных компаний. Позднее королевство исключило из санкционного списка силовые ведомства и СМИ республики.