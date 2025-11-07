ЕК: страны ЕС могут выдавать многократные визы лояльным Брюсселю гражданам РФ

В частности, речь идет о диссидентах, представителях неправительственных организаций и общественных деятелей

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза смогут продолжать выдавать многократные шенгенские визы гражданам России, лояльность которых Брюсселю "не вызывает сомнений". Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

"Страны ЕС смогут выдавать многократные визы гражданам России, благонадежность и лояльность которых не вызывает сомнений, включая представителей неправительственных организаций, диссидентов, общественных деятелей", - сказал он.