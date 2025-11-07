ЕК: действующие многократные шенгенские визы россиян остаются в силе

Запрет на выдачу гражданам России новых документов не имеет обратной силы, рассказал представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия подтвердила, что действующие многоразовые шенгенские визы россиян пока остаются в силе после введения запрета на выдачу гражданам России новых многократных шенгенских виз.

"Этот запрет не имеет обратной силы", - заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил ТАСС, что новые визовые ограничения Еврокомиссии не касаются уже выданных виз.

Он отказался комментировать возможность стран ЕС выдавать многоразовые национальные визы, которые не разрешают свободного перемещения по шенгенскому пространству, но допускает многократный въезд в конкретную страну ЕС.

"Вопрос об этом надо задавать миграционным властям конкретных государств", - заявил он.