Эрдоган надеется на долгосрочное соглашение о мире между Баку и Ереваном

Президент Турции выразил уверенность, что мирная обстановка на Кавказе еще больше повысит стратегическое значение региона в глобальной политике

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Владимир Смирнов/ ТАСС

БАКУ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что конструктивные шаги в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией приведут к подписанию долгосрочного соглашения о мире.

"Надеюсь, что конструктивные шаги, предпринимаемые в рамках мирного процесса после этой славной победы, приведут к долгосрочному соглашению", - говорится в послании, которое турецкий лидер направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю годовщины победы в войне в Карабахе, которую в стране отметят 8 ноября. Текст письма опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

Эрдоган выразил уверенность, что "мирная обстановка на Кавказе, где царит стабильность, послужит благополучию всего региона и еще больше повысит стратегическое значение Кавказа в глобальной политике".