Во Франции фермеры возмутились словами Макрона об одобрении сделки с MERCOSUR

Руководитель FNSEA Арно Руссо призвал французских евродепутатов объединиться для противостояния принятию соглашения, а также пообещал "бороться, пользуясь поддержкой французов"

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Франции Арно Руссо осудил слова президента Франции Эмманюэля Макрона о "положительном" отношении к соглашению между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR ), обвинив его в отказе от данных фермерам обещаний. Его заявление было опубликовано в X.

"На протяжении нескольких месяцев президент Франции заявлял представителям сельскохозяйственного сектора о том, что он решительно выступает против соглашения о свободной торговле с MERCOSUR . Сегодня в Белене в кулуарах [конференции по климату] COP30 он заявил, что "скорее положительно" относится к идее его принятия. Это полное отречение от своих слов", - заявил Руссо.

Отдельно глава профсоюза осудил тот факт, что свое заявление Макрон сделал из Бразилии, находясь "в самом сердце территории конкурентов" французских фермеров. По его словам, "это выглядит как очередное оскорбление". "Выбрав этот момент и это место для протягивания руки MERCOSUR , президент республики подписал акт о разрыве с французским сельским хозяйством. Мы не позволим растранжирить нашу модель, наши рабочие места и наш суверенитет", - подчеркнул он.

Руководитель FNSEA призвал французских евродепутатов объединиться для противостояния принятию соглашения, а также пообещал "бороться, пользуясь поддержкой французов". Руссо добавил, что его профсоюз добивается того, чтобы к фермерам за пределами Европы предъявлялись такие же требования, как и к их коллегам в Европе, чтобы обеспечить равные условия для конкуренции.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Бразилию для участия в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP-30. В кулуарах конференции он заявил журналистам, что соглашение о свободной торговле с MERCOSUR было неприемлемо для Франции в том виде, в каком оно согласовывалось раньше, однако после того, как французские представители обсудили ситуацию с Еврокомиссией, они получили "положительные ответы" по вопросам гарантий для различных секторов сельского хозяйства. Макрон добавил, что после переговоров с председателем ЕК и президентами Бразилии и Аргентины он настроен "скорее положительно" по поводу заключения соглашения, но "сохраняет бдительность", желая защитить интересы Франции.