СБУ заочно предъявила обвинения Собянину

Служба безопасности Украины заявила, что мэр Москвы ввел меры поддержки российского военно-промышленного комплекса

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В СБУ заявили, что ему ставится в "вину" организация проведения набора личного состава в ВС РФ на территории российской столицы, а также введение мер поддержки российского военно-промышленного комплекса.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.