Турция выступает за усиление противоминной группы в Черном море

Глава турецкого МИД Хакан Фидан указал на "важность обеспечения безопасности маршрутов поставок продовольствия и энергоносителей" в Черном море

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна выступает за усиление черноморской противоминной группы, в том числе для защиты подводной инфраструктуры.

"Безопасность в Черном море - это ключ к региональной стабильности. Это стало еще более очевидным после начала российско-украинской войны. Мы придаем большое значение сотрудничеству с нашими прибрежными союзниками в Черном море в этих целях. Оперативная группа в Черном море, в которой мы участвуем совместно с Румынией и Болгарией, успешно осуществляет свою деятельность с июля 2024 года. Турция видит пользу в усилении группы в предстоящий период, чтобы она взяла на себя дополнительные обязанности, такие как защита критически важной подводной инфраструктуры", - заявил министр в Анкаре на пресс-конференции с главой МИД Румынии Оаной Цою.

Фидан также указал на "важность обеспечения безопасности маршрутов поставок продовольствия и энергоносителей" в Черном море.