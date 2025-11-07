Генерал Клэнси: гарантии для Киева должны включать отправку инструкторов из ЕС

Как подчеркнул председатель Военного комитета ЕС, масштаб их присутствия в стране будет зависеть от того, чего хочет Киев, и от типа необходимой подготовки

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Отправка европейских военных инструкторов на Украину после завершения СВО должна быть включена в перечень западных гарантий безопасности для Киева. Такое мнение выразил агентству Reuters председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси.

Он считает оптимальным решением отправку инструкторов из миссии ЕС по поддержке Украины в эту страну после завершения российской спецоперации. "Европа может обеспечить высокий уровень подготовки [украинских ВС]. Будет ли часть этой подготовки проходить на Украине? Я думаю, что это оптимальный вариант", - сказал генерал.

Как подчеркнул Клэнси, масштаб присутствия инструкторов ЕС на Украине будет зависеть от того, чего хочет Киев, и от типа необходимой подготовки. "Это то, что мы осторожно изучаем совместно с нашими коллегами на Украине. И их потребности также меняются", - сказал генерал.

В Европе ранее заявляли, что в рамках миссии ЕС по поддержке Украины, инициированной в 2022 году, подготовку прошли более 80 тыс. украинских военных.

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. По его словам, после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет.