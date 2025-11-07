На Украине сотрудники военкомата силой увезли священника канонической УПЦ

Настоятель храма Черкасских новомучеников Алексей Лукаш проходил военно-врачебную комиссию и был признан ограниченно годным из-за гипертонии, сообщил Telegram-канал "Первый Казацкий"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) силой увезли священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Смела Черкасской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал "Первый Казацкий".

По его информации, сотрудники областного ТЦК увезли настоятеля храма Черкасских новомучеников Алексея Лукаша, несмотря на то, что ранее он уже прошел военно-врачебную комиссию и был признан ограниченно годным из-за гипертонии. В настоящий момент мужчина не выходит на связь, уточняет "Первый Казацкий".

На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников "критически важных религиозных организаций", а в начале июня Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за несколькими исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ, в то время как широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе "специальных критериев".

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них также вводят санкции. 29 августа 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на основании закона, который был инициирован Владимиром Зеленским и принят летом 2024 года, подала иск о запрете на Украине УПЦ и передаче ее имущества, средств и активов государству. Первое заседание суда прошло 30 октября.