Focus: пропалестинские активисты временно заняли здание телеканала в Берлине

Протестующие отказывались покинуть здание, несмотря на требование охраны, сообщил новостной портал

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Группа пропалестинских активистов на некоторое время заняла здание офиса германского телеканала ZDF в Берлине. Об этом сообщил новостной портал Focus-online.

По его информации, в полдень примерно 15 человек прошли через открытые двери в студию ZDF на улице Унтер-ден-Линден. Активисты отказывались покинуть здание, несмотря на требование охраны. На место были вызваны сотрудники полиции. Руководство ZDF, как поясняет Focus-online, предлагало активистам встречу, однако они отказались.

Протестующие включили запись детского плача на принесенной звуковой установке в фойе. Спустя несколько минут правоохранителям удалось выдворить активистов. Затем 12 человек провели митинг перед зданием ZDF.

Как передает газета Bild, судя по нескольким сообщениям в социальных сетях, акция была направлена против решения телеканала. 27 октября ZDF приостановил сотрудничество с медиакомпанией Palestine Media Production (PMP) в секторе Газа после получения информации о том, что один из сотрудников PMP был членом движения ХАМАС.