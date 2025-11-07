Ilta-Sanomat: британские военные используют ПЗРК с лазерным наведением

Служащие планируют задействовать переносной зенитно-ракетный комплекс во время международных учений в Финляндии, пишет газета

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Великобритании планируют задействовать переносной зенитно-ракетный комплекс с лазерным наведением Starstreak во время международных учений в Финляндии ADEX Mallet Strike 2/25. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

Как утверждается в публикации, проводимые учения станут главными для войск противовоздушной обороны. Цель маневров заключается в отработке взаимодействия финских войск ПВО с иностранными силами во время боевых действий. Учения пройдут с 11 по 20 ноября. В военных маневрах примут участие около 1,3 тыс. человек.

Ранее пресс-служба Сил обороны Финляндии сообщила, что сухопутные войска республики задействуют около 15 тыс. военнослужащих для участия в учениях, стартующих в конце ноября. Некоторые из них пройдут возле границы с Россией. Помимо финских военных, в маневрах примут участие представители ВС Швеции и Великобритании.