США отменили эмбарго на поставки оружия Камбодже

Основанием для этого шага стало "усердное движение к миру и безопасности", демонстрируемое королевством

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. США приняли решение отменить свой односторонний запрет на поставки оружия и военной техники Камбодже. Об этом сообщил Госдепартамент.

Основанием для этого шага стало "усердное движение к миру и безопасности", демонстрируемое, как считает американское правительство, Камбоджей. Конкретными проявлениями этого курса Пномпеня внешнеполитическое ведомство США назвало недавние двусторонние договоренности об "оборонном сотрудничестве и борьбе с транснациональной преступностью". Учитывая эти факторы, госсекретарь США Марко Рубио "постановил отменить эмбарго на торговлю военной продукцией с Камбоджей", отмечается в уведомлении.

В нем уточняется, что решение вступает в силу с 7 ноября. Документ подписан заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом Динанно. Эмбарго было введено в декабре 2021 года предыдущей американской администрацией во главе с Джо Байденом.

В прошлом месяце премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в присутствии нынешнего американского президента Дональда Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования обострившихся с лета противоречий на границе двух стран.

Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии, являющейся в 2025 году страной - председателем АСЕАН.