Киев и Стокгольм подписали меморандум о производстве Gripen на Украине

Уже отработаны детали договоренностей по будущим поставкам 150 истребителей, отметил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Украина и Швеция подписали меморандум о совместном производстве истребителей Gripen на украинской территории с 2033 года. Об этом сообщил на брифинге глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль.

"Вчера был подписан соответствующий меморандум между одной из украинских компаний и компанией SAAB о предстоящей локализации Gripen на Украине", - приводит издание "Общественное" слова министра.

Как отметил Шмыгаль, Киев рассчитывает, что с 2033 года производство шведских истребителей будет в значительной степени локализовано на Украине, в том числе сборка и производство отдельных деталей для Gripen. Кроме того, по словам Шмыгаля, уже отработаны детали договоренностей по будущим поставкам 150 истребителей Gripen для Украины.

22 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписал с Владимиром Зеленским договор о намерениях в сфере обороны. Стокгольм планирует продать Киеву 100-150 истребителей JAS 39 Gripen E. Кристерссон указал, что с учетом текущей загруженности производства и темпов выпуска первые самолеты могут быть переданы Украине через три года. Однако, уточнил он, сделка все же еще не считается заключенной. Позже исполнительный директор шведского военно-промышленного концерна Saab Микаэль Йоханссон информировал, что они готовы организовать сборочное производство Gripen на Украине. Ключевым вопросом остается финансирование будущей сделки с Киевом, отметил он.