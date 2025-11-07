The Times: ни одна страна не вошла в британский Глобальный альянс чистой энергии

По данным газеты, причиной неуспеха проекта стало отсутствие внимания к этой теме со стороны правительства Великобритании

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Международная инициатива Великобритании и Бразилии о создании Глобального альянса чистой энергии за год не вызвала интереса ни у одной страны. Об этом сообщила газета The Times.

Инициатива была запущена британским премьер-министром Киром Стармером и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ноябре 2024 года во время 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29). Она была охарактеризована как смелая попытка подстегнуть использование возобновляемой энергии в глобальном масштабе. Однако, по информации The Times, причиной неуспеха проекта стало отсутствие внимания к этой теме со стороны британского правительства.

"Бюрократическая инерция и неразбериха внутри правительства относительно целей альянса усугубились дипломатическим провалом - неспособностью скоординировать действия с Европейским союзом, который вскоре после этого запустил аналогичный альянс", - заметило издание. Европейская инициатива, представленная на сессии Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2025 года, получила название "Глобальный форум по переходу на чистую энергию".

Публикация The Times приурочена к участию Стармера в работе конференции COP-30 в бразильском Белене. Она пройдет в столице штата Пара с 10 по 21 ноября, но в преддверии форума 6-7 ноября проходит саммит, в котором участвует Стармер.