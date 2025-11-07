Экс-премьер Молдавии призвал расследовать злоупотребления при раздаче помощи ЕС

Распределение средств, которые выделил Евросоюз, осуществляли известные лица, которые должны понести ответственность, отметил Владимир Филат

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер Молдавии, лидер проевропейской Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат призвал правительство Александра Мунтяну провести расследование нецелевого использования финансовой помощи, которую выделил стране Европейский союз во время энергетического кризиса 2022-2023 годов.

"Цена, которую заплатили люди, стала настоящим ограблением, а способ, каким были растрачены миллионы евро, предоставленные Европейским союзом в качестве помощи для преодоления энергетического кризиса, - это преступление", - написал в своем Telegram-канале Филат. Он напомнил, что распределение средств, которые выделил ЕС, осуществляли известные лица, которые должны понести ответственность. Филат дал старт политической карьере президента Майи Санду и бывшего премьера Дорина Речана, назначив их министрами в свой кабинет в 2012 году, а теперь жестко критикует, обвиняя в коррупции и провальном управлении страной.

В качестве примера экс-премьер привел соседнюю Румынию, где были проведены подобные расследования злоупотреблений в энергетике. "Аналогичные действия должны быть предприняты и в Молдавии. Страна в тот период платила одну из самых высоких цен на газ в регионе, а возможно, и в мире. Принятые тогда решения под предлогом "чрезвычайных обстоятельств" должны быть сегодня тщательно проанализированы и расследованы", - добавил он.

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые взяли курс на разрыв отношений с Россией. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В этой ситуации правительство заявило, что избавилось от зависимости от "Газпрома", и засекретило от населения закупочные цены на газ. "Газпром" был вынужден прекратить поставки в Молдавию с начала января 2025 года после того, как Украина запретила транзит через свою территорию, а Кишинев отказался урегулировать проблему долга за потребленное топливо.

Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство, которое взяло курс на конфронтацию с Россией и разрыв отношений с "Газпромом". Противники власти заявляют, что на европейских биржах Молдавия покупает сегодня все тот же российский газ, но через многочисленных посредников и дороже. Газотранспортную систему страны передали под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз". Результатом этого решения стало увеличение тарифа на транспортировку газа.