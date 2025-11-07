США уклонились от представления доклада о соблюдении прав человека в СПЧ ООН

Вашингтон "не представил национальный доклад до запланированной даты его рассмотрения 7 ноября", сообщили в совете

ЖЕНЕВА, 7 ноября. /ТАСС/. Представители США не явились на заседание 50-й сессии рабочей группы по универсальному периодическому обзору (УПО) Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), в рамках которого было запланировано представление национального доклада о соблюдении прав человека в стране. Об этом говорится в пресс-релизе совета.

Вашингтон "не представил национальный доклад до запланированной даты его рассмотрения 7 ноября 2025 года". В этой связи совет принял решение перенести сроки УПО США "с целью проведения его в 2026 году на 53-й сессии рабочей группы, оставив при этом возможность его проведения в более ранние сроки".

В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из СПЧ ООН. В пресс-службе совета тогда сообщили, что страна не может "выйти из межправительственного органа, в котором она больше не участвует", поскольку срок ее полномочий в совете истек в конце 2024 года. С тех пор США автоматически стали государством-наблюдателем, как и любое из 193 государств - членов ООН, подчеркнули в пресс-службе. "Выражая сожаление по поводу решения США не участвовать в УПО во время 50-й сессии рабочей группы <…>, Совет по правам человека призвал <…> [США] возобновить сотрудничество с механизмом универсального периодического обзора", - подчеркивается в тексте.

50-я сессия рабочей группы по УПО проходит с 3 по 14 ноября в Женеве. За это время процедуру периодического обзора прошли Андорра, Белоруссия, Болгария, Гондурас, Либерия, Малави, Мальдивы, Монголия и Панама. Свои доклады в рамках текущей сессии также представят Ливия, Маршалловы Острова и Хорватия.

Универсальный периодический обзор - это механизм сбора информации по правам человека во всех 193 странах ООН. Призван служить государствам напоминанием о необходимости выполнения обязательств в этой сфере. В рабочую группу СПЧ входят представители всех 47 стран, являющихся членами Совета. Все государства ООН периодически, примерно раз в пять лет, направляют в СПЧ доклады о соблюдении прав и свобод.