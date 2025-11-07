Axios: Иран готовил покушение на посла Израиля в Мексике

По данным портала, заговор готовился силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Портал Axios утверждает, что спецслужбы Ирана готовили покушение на посла Израиля в Мексике.

Ссылаясь на неназванных должностных лиц США и Израиля, издание уточняет, что заговор готовился силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). КСИР являются элитными частями иранских вооруженных сил.

Реализация плана якобы была начата в конце 2024 года и велась в первой половине 2025 года. Целью, по сведениям Axios, был израильский посол в Мехико Эйнат Кранц-Найгер. Летом мексиканские спецслужбы, по версии портала, сорвали этот заговор, организованный представителем "Аль-Кудс", который работал в посольстве Ирана в Венесуэле и вербовал агентуру в Латинской Америке. "Заговор раскрыт и в настоящее время не представляет угрозы", - заявил источник из числа американских чиновников. Предполагаемый организатор покушения вернулся в Иран.