В Польшу доставили антидроновые системы США

Речь идет о системах MEROPS

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. США доставили в Польшу антидроновые системы MEROPS. Об этом сообщил глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Американские антидроновые системы MEROPS уже в Польше. Вдоль восточного фланга НАТО размещаются системы, которые увеличивают наши возможности обнаружения и борьбы с беспилотниками", - написал Косиняк-Камыш на своей странице в X.

Ранее замминистра обороны Цезарий Томчик заявил, что Варшава работает над созданием своей "стены дронов" параллельно с аналогичным проектом Германии, Финляндии и стран Балтии.