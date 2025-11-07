Sky: в Британии госпитализировали военных после испытаний новых бронемашин Ajax

По данным телеканала, военнослужащие и ранее неоднократно жаловались на проблемы со слухом после длительного использования машин

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие были госпитализированы из-за проблем со здоровьем после испытаний в Великобритании новых боевых бронированных машин Ajax, несмотря на заверения чиновников в их исправности. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

По его данным, речь идет о "небольшом числе" военнослужащих, а проблема не носит "системный характер". В то же время источники Sky News подчеркнули, что британские военные, которые и ранее неоднократно жаловались на проблемы со слухом после длительного использования Ajax, продолжают обращаться за помощью к врачам. Некоторые из них были вынуждены пройти проверки в военном медицинском центре после испытаний бронемашин летом 2025 года.

Соединенное Королевство заключило контракт на создание 589 машин Ajax с компанией General Dynamics UK еще в 2014 году. Поставки должны были начаться в 2017 году, однако это произошло только в текущем году. Испытания машин дважды приостанавливались из-за проблем, связанных, в частности, с ухудшением слуха у экипажей. У военнослужащих после нахождения в них были также выявлены отеки суставов. Эксперты связывают это с конструктивными дефектами машин, которые выражаются в чрезмерной вибрации, в том числе не позволяющей вести стрельбу во время движения.

6 ноября замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что все неполадки были устранены и бронемашины готовы к использованию в боевых условиях. Как отметил Sky News, информация о новых случаях обращений к врачам после испытаний Ajax может поставить крест на планах британских властей экспортировать эти машины за рубеж.