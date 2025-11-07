Dawn: Пакистан и Афганистан достигли некоторого прогресса на переговорах

Как пишет издание, потенциальными областями сближения позиций двух стран могут стать сотрудничество в борьбе с терроризмом и общие меры по обеспечению безопасности границ

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 7 ноября. /ТАСС/. Делегации Пакистана и Афганистана на переговорах в Турции по поводу урегулирования ситуации на границе достигли прогресса по нескольким пунктам. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источники в дипломатических и правительственных кругах.

По их словам, "по некоторым нерешенным вопросам может быть достигнуто взаимопонимание", стороны достигли "обнадеживающего прогресса". Как указывают собеседники издания, потенциальными областями сближения позиций двух стран могут стать сотрудничество в борьбе с терроризмом и общие меры по обеспечению безопасности границ.

В то же время Исламабад продолжает настаивать на том, чтобы Кабул взял на себя обязательства принять проверяемые меры по борьбе с боевиками группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (пакистанская ячейка движения "Талибан"). Соглашение по этому вопросу по-прежнему не достигнуто, подчеркивают источники газеты. По их данным, Катар и Турция, выступающие в качестве посредников, обсуждают с афганской стороной возможные пути удовлетворения требований Пакистана.

Официальный представитель МИД Пакистана Тахир Андраби в ходе еженедельного пресс-брифинга заявил, что переговоры в Стамбуле еще не завершились и делать выводы об их результате пока преждевременно.

В четверг в Стамбуле начался новый раунд пакистано-афганских переговоров по урегулированию ситуации на границе двух государств. Вечером того же дня представитель афганского правительства Забихулла Муджахид заявил, что пакистанская армия начала обстрел афганской территории. Власти Пакистана отвергли обвинения в нарушении режима прекращения огня, заявив, что пакистанские военные ответили на огонь, открытый с афганской стороны.