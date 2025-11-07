США изучают возможность сделать исключение для Венгрии из режима санкций

Республике очень трудно получать нефть и газ из других районов, отметил американский лидер Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают возможность сделать исключение для Венгрии из режима санкций в отношении российских энергоносителей, учитывая отсутствие у страны выходов к морю. Об этом заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Да, мы рассматриваем это, потому что им (Венгрии - прим. ТАСС) очень трудно получать нефть и газ из других районов. Как вы знаете, у них нет преимущества в виде моря. Это великая страна, это большая страна, но у них нет моря. У них нет портов. И поэтому у них сложная проблема", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможном исключении для Венгрии.