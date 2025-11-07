Орбан отметил важность поставок нефти и газа из России для Венгрии

Это не идеологический или политический вопрос, а физическая реальность, подчеркнул венгерский премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Vladimir Voronin

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Поставки нефти и газа из России имеют жизненно важное значение для Венгрии, и с этих позиций она намерена обсуждать данный вопрос с Соединенными Штатами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Он сообщил, что планирует обсудить с американским лидером исключение для Венгрии из американских санкций, которые мешают ей получать энергоносители из РФ. "Я намерен четко объяснить, каковы будут последствия для венгерского народа, для экономики страны, если мы не будем получать нефть и газ из России", - сказал Орбан, напомнив, что Венгрия не имеет выхода к морским портам и получает энергоносители по трубопроводам.

"Это не идеологический или политический вопрос, а физическая реальность, поэтому мы будем подходить к переговорам с этих позиций. Этот вопрос имеет для нас жизненно важное значение", - подчеркнул глава правительства.