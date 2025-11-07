Трамп подтвердил, что обсудит с Орбаном в том числе отношения с РФ и Украину

Другими темами станут тоговля, энергетика и цены на энергоносители

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме в том числе конфликт на Украине и отношения с Россией.

Американский лидер подтвердил это, открывая переговоры с венгерским коллегой.

"Мы будем говорить о торговле. Мы будем говорить немного о России, Украине. Мы будем говорить об энергетике и ценах на энергоносители", - сказал глава администрации США.