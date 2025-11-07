В Стамбуле выдали ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде

Частично обвинения базируются на действиях Израиля против судов флотилии "Сумуд"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

АНКАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда членов правительства и военного руководства еврейского государства по обвинению в геноциде. Об этом говорится в распространенном заявлении генпрокуратуры.

"По запросу генеральной прокуратуры дежурный мировой судья по уголовным делам Стамбула выдал ордера на арест 37 подозреваемых, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца, министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, начальника Генерального штаба израильской армии Эяля Замира и командующего ВМС Израиля Давида Саара Саламы, по обвинениям в преступлениях против человечности, предусмотренных статьей 77 Уголовного кодекса Турции, и обвинению в геноциде, предусмотренному статьей 76 Уголовного кодекса Турции", - сообщила генпрокуратура.

Отмечается, что "в результате геноцида и преступлений против человечности, которые Израиль систематически совершает в секторе Газа, тысячи людей, включая женщин и детей, погибли, тысячи получили ранения, а жилые районы были разрушены".

Частично обвинения базируются на действиях Израиля против судов флотилии "Сумуд". Были опрошены потерпевшие из числа задержанных и впоследствии экстрадированных в Турцию участников миссии флотилии. "После возвращения пострадавших в нашу страну в Стамбульском институте судебной медицины были проведены судебно-медицинская и психологическая экспертизы, а заключения судебно-медицинской экспертизы были направлены в прокуратуру", - сообщается в заявлении. Следствие в рамках расследования также обратилось управление полиции и Национальную разведывательную организацию для получения свидетельств и доказательств вины лиц, несущих уголовную ответственность за инцидент с флотилией.