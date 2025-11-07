Трамп: Байден добивался войны на Украине

Из-за боевых действий территория Украины стала намного меньше, отметил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший президент Джо Байден добивался начала войны на Украине, в результате чего страна стала намного меньше. Об этом он заявил 7 ноября на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

"Байден на самом деле добивался того, чтобы эта война произошла. Хотите - верьте, хотите - нет, никто не может в это поверить, но это так. А теперь посмотрите, что случилось. Посмотрите, что стало с Украиной. Эта страна [теперь] гораздо меньше", - сказал Трамп.