Трамп разделяет мнение Орбана о скором завершении конфликта на Украине

Американский лидер отметил, что "иногда людям приходится сражаться немного дольше"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/ Президент США Дональд Трамп согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине может завершиться в не столь отдаленном будущем. Об этом американский лидер заявил на встрече с венгерским коллегой.

"Иногда людям приходится сражаться немного дольше, но я думаю, мы согласны в том, что война закончится в не столь отдаленном будущем", - сказал Трамп.