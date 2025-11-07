ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп разделяет мнение Орбана о скором завершении конфликта на Украине

Американский лидер отметил, что "иногда людям приходится сражаться немного дольше"
ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/ Президент США Дональд Трамп согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине может завершиться в не столь отдаленном будущем. Об этом американский лидер заявил на встрече с венгерским коллегой.

"Иногда людям приходится сражаться немного дольше, но я думаю, мы согласны в том, что война закончится в не столь отдаленном будущем", - сказал Трамп. 

