На Украине уволили двух заместителей секретаря СНБО

Должности лишились Сергей Демедюк и Андрей Кононенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский уволил двух заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

Согласно указам, опубликованным на сайте Зеленского, должности заместителя секретаря СНБО лишились Сергей Демедюк и Андрей Кононенко. Причины не указаны.

Оба заместителя ранее сохранили свои посты, когда Умеров стал секретарем Совбеза в июле 2025 года. Так, Демедюк был назначен заместителем секретаря СНБО еще в октябре 2019 года. Согласно информации на сайте СНБО, основные сферы его компетенции - кибербезопасность, информационная безопасность, критическая инфраструктура, общественная и государственная безопасность. Кононенко получил пост заместителя в апреле 2024 года.