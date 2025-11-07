Трамп обвинил Пелоси в незаконном обогащении на фондовом рынке

Президент США назвал экс-спикера палаты представителей "политической халтурщицей"

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси "политической халтурщицей" и обвинил ее в том, что она незаконно нажила состояние на фондовом рынке.

"Нэнси Пелоси, старая и сломленная политическая халтурщица, которая дважды пыталась подвергнуть меня импичменту, но не смогла, наконец объявила об уходе в отставку. Она незаконно нажила состояние на фондовом рынке, обокрала американскую общественность и стала катастрофой для Америки. Я рад, что зловоние Нэнси Пелоси уходит", - написал он в Truth Social.

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя пост американского лидера, выразил мнение, что это один из способов попрощаться с экс-спикером. "Думаю, это еще один способ сказать: "До свидания, мисс Пелоси". И я еще не упомянул о зловонии", - написал он в X на английском языке.

6 ноября Пелоси объявила, что не будет переизбираться в нижнюю палату Конгресса от своего округа Сан-Франциско (штат Калифорния), который она представляла почти сорок лет. Срок ее полномочий истекает 3 января 2027 года.