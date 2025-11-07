Племянник Карапетяна рассказал Такеру Карлсону об условии освобождения дяди

Нарек Карапетян отметил, что его дядя бизнесмен Самвел Карапетян может выйти на свободу при отказе от поддержки Армянской апостольской церкви

ЕРЕВАН, 7 ноября. /ТАСС/. Арестованный в Армении бизнесмен Самвела Карапетяна может выйти на свободу и даже вернуть свой бизнес, если откажется от поддержки Армянской апостольской церкви, однако он не будет этого делать. Об этом заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону племянник арестованного в Ереване бизнесмена, координатор движения "Мер дзевов" ("По-нашему") Нарек Карапетян.

"Мой дядя Самвел Карапетян и арестованные священники могут быть освобождены хоть завтра, если они скажут, что не будут защищать церковь, - сказал он. - Они (власти Армении - прим. ТАСС) хотя конфисковать его бизнес в Армении, но он хочет защищать церковь. И он продолжает делать это. Он может получить свободу и вернуть бизнес, но не хочет делать этого из-за своей религии", - сказал он.

Нарек Карапетян обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в преследовании Армянской апостольской церкви, за которую вступился Самвел Карапетян. Небольшая ремарка в ее защиту беседе с журналистом после литургии по умершему отцу, утверждает Нарек Карапетян, стала причиной последующего ареста бизнесмена. "В полиции восемь часов не могли найти статью, по которой он мог бы быть арестован", - добавил он.

Нарек Карапетян также указал, что действия Пашиняна против Армянской апостольской церкви очень непопулярны в армянском обществе. "Около 90% населения против этого. Наше общество не понимает, почему он делает это", - добавил он.

Арест Самвела Карапетяна

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. 15 августа Антикоррупционный суд в Армении продлил его арест еще на два месяца.

Одновременно в Армении был инициирован ряд дел против священнослужителей Армянской апостольской церкви, которых обвиняют в принуждении к участию в митингах и призывах к захвату власти.