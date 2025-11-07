На Украине назначили командующего беспилотными системами ПВО

Соответствующий приказ подписал министр обороны Денис Шмыгаль

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полковник Юрий Черевашенко назначен командующим беспилотными системами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Сегодня согласовал назначение командующего беспилотными системами противовоздушной обороны. Соответствующий приказ подписал министр обороны Денис Шмигаль", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

2 ноября в ВСУ заявили, что формируют командование беспилотных систем ВСУ.

Ранее на Украине признавали превосходство России в использовании беспилотников и жаловались на нехватку финансирования. В частности, основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечала, что расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили тысячи единиц техники и беспилотников, а также самолеты и экипажи ВСУ, и призвала перенимать опыт.