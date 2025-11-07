Орбан: Венгрия получила от США освобождение от санкций по поставкам нефти из РФ

Страна сможет спокойно получать нефть по трубопроводу "Дружба" и газ по "Турецкому потоку", отметил премьер-министр

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Andreea Alexandru

БУДАПЕШТ, 7 ноября. /ТАСС/. Венгрия получила от США полное освобождение от американских санкций, препятствовавших поставкам нефти и газа из России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Венгрия будет полностью освобождена от санкций в отношении поставок газа по "Турецкому потоку" и нефти по трубопроводу "Дружба", - заявил глава правительства на пресс-конференции для венгерских журналистов, которая транслировалась телеканалом M1.