WP: ЕС хотел бы получить "ясный календарь" вывода ВС США

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс подчеркнул, что Брюссель хочет получить информацию в закрытом режиме

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Европа надеется получить от Соединенных Штатов "ясный календарь" предстоящего сокращения американского военного присутствия на континенте. Об этом сообщил в интервью газете The Washington Post еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

"Вопрос в том, когда [ждать следующего этапа вывода американских войск из Европы], с какой скоростью [будет идти этот процесс] и так далее", - сказал он. Чиновник допустил, что эта информация может быть у администрации США засекреченной. В связи с этим Кубилюс заверил, что "нет необходимости обнародовать" такие данные, речь идет лишь о желании ЕС получить их в закрытом режиме для дальнейшего планирования собственных шагов. ЕС придется выработать "собственные планы", решать вопросы о том, "сколько средств вкладывать" в дальнейшее военное строительство, "какие технологии развивать", сказал Кубилюс.

"Дело не в том, что мы требуем, чтобы вы никогда не уходили", - добавил еврокомиссар. По его словам, Брюссель лишь хочет выработать "четкое практическое соглашение с Америкой" в свете планов вывода части войск Соединенных Штатов из Европы. ЕС понимает, что ушла в прошлое ситуация, когда американцы обеспечивали оборону Европы, а континент пожинал "дивиденды мира", отметил комиссар. "Это закончилось. Так что нам необходимо начинать готовиться", - убежден Кубилюс.

В статье не уточняется, означают ли высказывания еврокомиссара, что США фактически отказываются заранее информировать ЕС о своих планах. Однако на днях Пентагон признал, что, к примеру, Румыния была поставлена в известность о намерении США вывести с ее территории американскую бригаду только за пару дней до публичного объявления об этом.

Как сообщила в конце мая 2025 года газета Handelsblatt, европейские дипломаты высокого ранга ожидают, что Соединенные Штаты объявят о сокращении военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы. Президент США Дональд Трамп допустил в апреле такое сокращение. Шеф Пентагона Пит Хегсет тогда же уточнил, что Соединенные Штаты еще не выработали решение об уровнях дальнейшего американского военного присутствия в Европе, оно будет подготовлено в том числе с учетом результатов переговоров Москвы и Вашингтона. Хегсет не пояснил, разделяет ли он мнение предыдущего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, который утверждал весной, что Соединенным Штатам необходимо сохранить усиленную группировку войск в Европе.

Трамп заявил ранее 7 ноября на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, что общая численность американских войск в Европе пока не меняется.