Орбан: саммит РФ и США в Будапеште состоится, когда для этого будут условия
Редакция сайта ТАСС
21:28
обновлено 21:38
БУДАПЕШТ, 8 ноября. /ТАСС/. Российско-американский саммит в Будапеште состоится, когда для этого будут созданы условия, но точную дату никто пока назвать не может. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Он отметил, что встреча президента России Владимира Путина с Трампом в Будапеште "остается на повестке дня". "Она состоится, когда для этого будут созданы условия. Точную дату сейчас никто назвать не может", - сказал глава правительства на пресс-конференции для венгерских журналистов, которая транслировалась телеканалом М1.