Орбан: саммит РФ и США в Будапеште состоится, когда для этого будут условия

Точную дату пока никто назвать не может, отметил премьер-министр Венгрии после встречи с лидером США Дональдом Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 8 ноября. /ТАСС/. Российско-американский саммит в Будапеште состоится, когда для этого будут созданы условия, но точную дату никто пока назвать не может. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Он отметил, что встреча президента России Владимира Путина с Трампом в Будапеште "остается на повестке дня". "Она состоится, когда для этого будут созданы условия. Точную дату сейчас никто назвать не может", - сказал глава правительства на пресс-конференции для венгерских журналистов, которая транслировалась телеканалом М1.