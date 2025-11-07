Орбан: США готовы продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине

Тема "войны и мира" была одной из основных на переговорах в Белом доме, сообщил премьер-министр Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 8 ноября. /ТАСС/. Администрация США твердо намерена продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

Он отметил, что одной из главных тем, обсуждавшихся на встрече в Белом доме, были "проблемы войны и мира". По словам Орбана, он согласился с Трампом в том, что "установление мира должно продолжаться".

"Правительства обеих стран полны решимости продолжать создание необходимых условий для установления мира. Венгрия будет использовать свои возможности для оказания помощи президенту США в достижении мира и прекращении военного конфликта между Россией и Украиной", - сказал Орбан на пресс-конференции для венгерских журналистов, которая транслировалась телеканалом М1.