Пентагон: ракетный пуск КНДР не угрожал США и их союзникам

После запуска ракеты Соединенные Штаты провели консультации с союзниками и партнерами

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Запущенная КНДР в сторону Японского моря ракета не представляла непосредственной угрозы для США их союзников. Об этом сообщило 7 ноября Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил.

"Мы осведомлены о запуске ракеты и проводим тесные консультации с союзниками и партнерами. По нашим оценкам, этот запуск не представлял непосредственной угрозы военнослужащим и территории США, а также нашим союзникам", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ Южной Кореи и Японии опубликовали сообщения о запуске КНДР баллистической ракеты в восточном направлении. Токио сообщил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, тем не менее выразил Пхеньяну протест.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая 7 ноября на вопрос ТАСС, заявил, что Россия относится с уважением к праву дружественной КНДР обеспечивать свою безопасность всеми необходимыми способами.