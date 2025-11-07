Прокуратура Польши постановила задержать экс-главу Минюста

По информации ведомства, сделать это поручили Агентству внутренней безопасности

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Национальная прокуратура Польши приняла решение задержать экс-министра юстиции Збигнева Зёбро по делу о нарушениях в Фонде правосудия.

"После получения документации [из Сейма] прокурор вынес постановление о предъявлении Збигневу З. обвинений в совершении 26 преступлений, а также о его задержании и принудительном доставлении в здание Национальной прокуратуры", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Задержать политика поручено Агентству внутренней безопасности (польская спецслужба).

Сам Зёбро в последнее время находился в Будапеште, где, по его словам, участвовал в конференции о нарушении законности в Польше.

7 ноября Сейм по запросу прокуратуры проголосовал за лишение Зёбро депутатского иммунитета для его уголовного преследования по 26 обвинениям по делу о нарушениях в Фонде правосудия. Политику вменяется среди прочего "создание организованной преступной группы". Отмечается, что из средств Фонда правосудия по решению Зёбро было закуплено израильское шпионское программное обеспечение Pegasus, которое использовалось для прослушивания ряда польских политиков.