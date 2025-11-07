Хегсет заявил о реформах в Пентагоне и предприятиях ВПК

По словам главы ведомства, речь идет о "фундаментальном изменении того, каким образом осуществляет деятельность Военное министерство"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет анонсировал готовящиеся реформы в Пентагоне и предприятиях военно-промышленного комплекса страны с целью ускорения производства вооружений. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Национальном университете обороны в Вашингтоне.

"Наша цель проста, и она заключается в том, чтобы перевести всю систему закупок на военные рельсы", - заявил глава Пентагона, по словам которого военное министерство рассчитывает "вступить в настоящее партнерство" с предприятиями американского ВПК. "Скорость и концентрация на результате имеют ключевое значение для успешного сдерживания", - подчеркнул Хегсет, пояснив, что речь идет "не просто о реформах", а о "фундаментальном изменении того, каким образом осуществляет деятельность Военное министерство".

"Нашим бойцам необходима глубина запасов вооружений, чтобы сдерживать любую агрессию и в случае необходимости решительным образом подавлять любого противника", - отметил глава Пентагона, пояснив, что рассчитывает на скорейшую реализацию соответствующих реформ. По его словам, оборонные предприятия не приспособлены к тому, чтобы "наращивать масштаб в условиях кризиса".

Хегсет отметил, что запланированные реформы предполагают переход Пентагона к "портфельным закупкам" вооружений сразу по нескольким программам. Кроме того, предусмотрена система бонусов и штрафов для подрядчиков в зависимости от сроков исполнения контрактов. Также Пентагон рассчитывает повысить конкуренцию между подрядчиками за счет выбора по меньшей мере двух компаний для производства наиболее важных компонентов.