NBC: университет Корнелла выплатит $30 млн Белому дому за отзыв иска против него

Еще $30 млн вуз в рамках соглашения с администрацией американского президента Дональда Трампа вложит в "исследования, направленные на укрепление сельского хозяйства" страны, сообщил телеканал

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Американский университет Корнелла заключил соглашение на сумму в $60 млн с администрацией президента США Дональда Трампа о возобновлении финансирования. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его информации, 7 ноября университет заявил, что достиг соглашения с Белым домом о восстановлении финансирования, которое правительство прекратило в начале года.

В рамках сделки Корнеллский университет в течение трех лет выплатит федеральному правительству $30 млн "в качестве условия о прекращении рассмотрения исков против него" и еще $30 млн вложит в "исследования, направленные на укрепление сельского хозяйства в США", указывает телеканал.

Отмечается, что в апреле администрация Трампа обвинила университет в нарушении гражданских прав и удержала около $250 млн из финансирования его исследований.

"Президент Трамп вновь обеспечил американским студентам крупную победу, заключив сделку с Корнеллским университетом", - прокомментировала сделку помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон в электронном письме, которое приводит NBC.

В середине марта Министерство образования США предупредило 60 американских университетов о последствиях, если они не обеспечат защиту студентов еврейского происхождения от акций протеста. Эти уведомления получили в том числе шесть из восьми вузов Лиги плюща: Брауновский, Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский и Принстонский университеты.