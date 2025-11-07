Мелания Трамп стала номинантом премии "патриот года" Fox News

Мелания Трамп получила награду за активное участие как во внутренней, так и во внешней политике США, сообщила пресс-служба Белого Дома

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп стала лауреатом премии "Патриот года" телеканала Fox News. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

Как отметил Белый Дом, жена президента получила награду за свое активное участие как во внутренней, так и во внешней политике США после своего возвращения в Белый Дом на второй срок. Благодаря усилиям Мелании Трамп из федерального бюджета были выделены $25 млн на жилье для молодых людей, выросших в приемных семьях. Она также способствовала принятию закона о запрете публикации дипфейков (Take It Down Act) и созданию проектов по развитию искусственного интелллекта.

Среди внешнеполитических инициатив первой леди США телеканал уделил особое внимание ее помощи в воссоединении украинских и российских детей со своими семьями.