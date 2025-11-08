Fox: экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о якобы вмешательстве РФ в выборы США

Повестку Джону Бреннану выдали 7 ноября

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Большое жюри присяжных федерального суда Южного округа штата Флорида направило повестки экс-директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану и бывшим сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) Питеру Стржоку и Лизе Пейдж. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их сведениям, Бреннан, Стржок и Пейдж получили повестки 7 ноября, еще до 30 повесток будут выданы в ближайшие дни. Это связано с расследованием американского Минюста, который изучает нарушения по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

Стржок, занимавшийся в ФБР вопросами контрразведки, работал в команде бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, который вел расследование приписывавшихся президенту США Дональду Трампу связей с РФ. Он был уволен из ФБР в августе 2018 года, причиной стала его переписка 2016 года с коллегой Лизой Пейдж. В своих сообщениях Стржок писал, что намерен помешать избранию Трампа, критиковал политику республиканца и делал другие политические заявления. Пейдж уволилась из ФБР в мае 2018 года.

21 октября юридический комитет Палаты представителей Конгресса США попросил Министерство юстиции США предъявить обвинения бывшему шефу ЦРУ Джону Бреннану за лжесвидетельство относительно президента страны Дональда Трампа и России. Председатель комитета Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) сообщил в письме министру юстиции - генеральному прокурору США Пэм Бонди, что Бреннан дал под присягой ложные показания Конгрессу.

В сентябре обвинения в даче под присягой ложных показаний Конгрессу, а также в создании препятствий отправлению правосудия были предъявлены бывшему директору Федерального бюро расследований США Джеймсу Коми. В конце августа Трамп в интервью порталу The Daily Caller заявил, что не возражал бы против взятия под стражу Коми и Бреннана в связи с их предполагаемой причастностью к распространению Демократической партией США заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Фабрикация разведданных

Директор национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала в июле отчет, в котором говорилось, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.