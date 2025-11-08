Guardian: ЕС создаст центр борьбы с "дезинформационной угрозой" РФ и Китая

Автором инициативы стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) готовится создать специализированный центр "демократической устойчивости", главной задачей которого будет "противодействие дезинформационной угрозе", которая якобы исходит от России, Китая и других стран. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект документа ЕС.

Документ должен быть опубликован 12 ноября, автором инициативы является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточняет газета.

По данным издания, Еврокомиссия для борьбы с предполагаемыми иностранными информационными вмешательствами намерена объединить в этом центре экспертов из стран Евросоюза и государств, стремящихся к нему присоединиться.

Как утверждает The Guardian, ЕС видит наибольшую угрозу в якобы "гибридных атаках России, направленных на борьбу за влияние в Европе". Другим "источником дезинформационной угрозы" назван Китай.

"Центр будет выполнять роль хаба для структур ЕС и стран сообщества, [что позволит им] обмениваться данными и оперативными предупреждениями о попытках правительств других государств манипулировать информацией", - указывает газета.