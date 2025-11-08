Хегсет признал, что США слишком медленно поставляют оружие союзникам и партнерам

Глава Пентагона также подчеркнул, что промышленная база США неэффективна в своевременном выполнении заказов

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что США чересчур медленно выполняют контракты на поставки вооружений своим зарубежным союзникам и партнерам.

Выступая 7 ноября в Национальном университете обороны в Вашингтоне, Хегсет подчеркнул, что Пентагону и предприятиям военно-промышленного комплекса США "необходимо наладить" порядок выполнения контрактов на поставки оружия за рубеж. "Наши процессы движутся чересчур медленно, а наша промышленная база крайне неэффективна в том, что касается своевременного [выполнения заказов] со стороны союзников и партнеров", - отметил Хегсет.

"Мы не ломали эту [систему], но мы ее починим. Поставки оружия за рубеж по межправительственным и коммерческим контрактам важны для американской промышленной базы и имеют критическое значение для нашей глобальной стратегии", - заявил шеф Пентагона. По его словам, США "нужно устранить недоработки и укрепить ключевые цепочки поставок". В качестве меры, призванной наладить процесс поставок оружия иностранным заказчикам, Хегсет назвал готовящуюся реорганизацию Агентства по сотрудничеству в области безопасности и Управления по безопасности оборонных технологий Пентагона.