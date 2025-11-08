ЦТАК: КНДР будет показывать военный потенциал в ответ на провокации США

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. КНДР готова давать отпор США, действия которых повышают напряженность в регионе Корейского полуострова. Об этом заявил министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Но Гван Чхоль указал на учения ВВС Республики Корея и США и появление атомного авианосца ВМС США в Пусане. По его словам, совместный визит министров обороны Республики Корея и США на межкорейскую границу "усугубил лихорадку войны". Глава Минобороны КНДР отметил, что на переговорах шеф Пентагона и его южнокорейский коллега обсуждали интеграцию ядерных сил США и потенциала армии Республики Корея, оснащенной обычным вооружением.

"Это служит очевидным свидетельством враждебной сущности, откровенным и прямым выражением намерения до конца противостоять КНДР. Именно такие дурные поступки совершают враги в регионе Корейского полуострова", - заявил министр обороны КНДР.

"У нас нет другого выбора. Мы точно понимаем враждебность США, готовых до конца противостоять КНДР, и ни в коем случае не уклонимся от ответа на нее", - указал Но Гван Чхоль. "В дальнейшем любые угрозы вблизи нашей сферы безопасности будут находиться под нашим прямым прицелом, в их отношении будут приниматься необходимые меры", - сказал министр.

"Мы готовы реагировать на все. В соответствии с принципом обеспечения безопасности и защиты мира при опоре на мощные силы мы будем демонстрировать более наступательные действия в ответ на угрозу врагов", - подчеркнул Но Гван Чхоль. Накануне в Сеуле сообщили, что военные КНДР провели запуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря.